Гончаренко: Дзагоев всё делал на улыбке, с ним в игре всегда была мысль — таких мало

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал решение полузащитника Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.

«Алан всегда всё делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость. Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Таких футболистов у нас мало. Он хочет быть тренером? Пусть лучше танцами занимается (смеётся). Шучу, конечно. У него может получиться», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем Гончаренко в клубе.