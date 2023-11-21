Гончаренко: Дзагоев всё делал на улыбке, с ним в игре всегда была мысль — таких мало
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«Алан всегда всё делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость. Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Таких футболистов у нас мало. Он хочет быть тренером? Пусть лучше танцами занимается (смеётся). Шучу, конечно. У него может получиться», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.
Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.
В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем Гончаренко в клубе.