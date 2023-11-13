Иванов: Гончаренко останется до конца чемпионата — 100%

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера екатеринбургского клуба Виктора Гончаренко.

«Конечно, Гончаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — 100%. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что матч «Урал» уступил «Крылья Советов» в 15-м тур РПЛ со счётом 1:3.

Таким образом, «Урал» с 16 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Самарская команда с 25 баллами располагается на третьей строчке.

Ранее Гончаренко высказался о своём будущем после четвёртого кряду поражения «Урала».