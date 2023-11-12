Гончаренко высказался о своём будущем после четвёртого кряду поражения «Урала»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Из-за того, что мы прессинговали не так, как хотели, в первом тайме позволили сопернику играть в футбол, который им удобен. После перерыва сделали замены, которые выровняли игру, быстро забили ответный мяч, но затем начали очень легко терять мяч на флангах и позволять проводить быстрые атаки», — приводит слова Гончаренко Metaratings.

Также тренер ответил на вопрос о контакте с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым относительно своего будущего.



«Контакт хороший, но такие вопросы в любом случае решаются внутри клуба», — сказал он.

После 15 туров РПЛ «Урал» набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Самарская команда с 25 баллами располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об итогах первого круга РПЛ.