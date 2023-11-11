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Осинькин: с такой таблицей лучше было бы подводить итоги чемпионата, а не первого круга

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды над «Уралом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Осинькин: с такой таблицей лучше было бы подводить итоги чемпионата, а не первого круга
  • РИА Новости

«Лучше было бы с такой таблицей подводить итоги чемпионата, но сегодня мы подводим итоги первого круга. Я поблагодарил ребят. Мы не команда, которая обязательно должна быть лидером чемпионата, поэтому нас немного бросало», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Игра завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Владимир Писарский. У «Урала» забил Силвие Бегич.

На 93-й (90 + 3) минуте матча красную карточку получил полузащитник «Урала» Юрий Газинский.

«Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. В активе «Урала» — 16 очков и 12-я позиция.

Ранее «Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

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