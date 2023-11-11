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«Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ

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Стали известны составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В составе «Зенита» с первых минут выйдут Кержаков, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

У гостей в стартовый состав попали Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Встреча состоится в субботу, 11 ноября, и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

После 14 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 29 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» с 31 баллом лидируют в чемпионате.

Ранее гол Сулейманова принёс «Локомотиву» победу над «Ахматом» в 15-м туре РПЛ.

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