«Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Зенита» с первых минут выйдут Кержаков, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

У гостей в стартовый состав попали Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Встреча состоится в субботу, 11 ноября, и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

После 14 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 29 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» с 31 баллом лидируют в чемпионате.

Ранее гол Сулейманова принёс «Локомотиву» победу над «Ахматом» в 15-м туре РПЛ.