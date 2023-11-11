Гол Сулейманова принёс «Локомотиву» победу над «Ахматом» в 15-м туре РПЛ

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

Мячи в составе «Локомотива» забили Максим Глушенков (79-я минута), Тимур Сулейманов (81-я). У «Ахмата» отличился Мохамед Конате (66-я, пенальти).

На 90-й минуте в составе столичного клуба был удалён Наир Тикнизян (вторая жёлтая).

Таким образом, «Локомотив» набирает 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (12) располагается на 14-й строчке.

Ранее «Крылья Советов» победили «Урал» в 15-м туре РПЛ.