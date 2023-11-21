Дзагоев объявил о завершении карьеры

Российский полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев покинул клуб и объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию, что полузащитник «Ламии» Дзагоев может завершить спортивную карьеру из-за травмы.