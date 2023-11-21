Масалитин: желание Дзагоева расходится с возможностями

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию, что полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев может завершить спортивную карьеру из-за травмы.

«Это тяжело. Здесь желание немного расходится с возможностями. Организм говорит, что пора остановиться. На таких нагрузках и скоростях организм даёт сбой. Тут нужно задуматься: либо переходить куда-то в щадящем режиме, либо, к сожалению, заканчивать», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Как сообщает gazzetta.gr, полузащитник недавно получил повреждение и сообщил руководству клуба, что рассматривает вариант с завершением карьеры.

По информации источника, в клубе готовы предоставить футболисту нужное количество времени, чтобы он смог поменять своё решение.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал, как прошла адаптация Дзагоева.