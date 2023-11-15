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«Никто не ждёт с распростёртыми руками»: как в России восприняли призыв Березуцкого к спортсменам уезжать за границу

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Ольга Теселько, Денис Макаров
Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы иметь возможность выступать на высоком уровне. По его мнению, неважно, под каким флагом и на каких условиях это будет происходить. Слова бывшего футболиста ЦСКА и национальной команды вызвали неоднозначную реакцию общественности. Так, Дмитрий Свищёв напомнил игроку о его армейском прошлом и предположил, что категоричность суждений связана с переездом в Испанию. Дмитрий Булыкин, в свою очередь, поддержал коллегу, отметив, что для профессионального развития полезно пробовать силы в топовых турнирах.
«Никто не ждёт с распростёртыми руками»: как в России восприняли призыв Березуцкого к спортсменам уезжать за границу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Василий Березуцкий взволновал российскую общественность неоднозначными высказываниями. Бывший защитник ЦСКА в интервью на YouTube-канале Nobel рассказал о своём переезде в Испанию и нежелании возвращаться на родину для работы тренером. По его словам, накопленных средств ему хватит на то, чтобы минимум десять лет просто наслаждаться жизнью. Но самый большой резонанс вызвал призыв армейца к соотечественникам — действующим спортсменам. Василий заявил, что для профессионального роста и развития им необходимо покинуть страну.

«Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если могут где-то выступать, должны выступать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как», — заметил Березуцкий.

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Стоит отметить, что в таком мнении бывший футболист не одинок. В сентябре после ничейного матча с командой Катара главный тренер сборной России Валерий Карпин посетовал на падение уровня РПЛ и призвал футболистов уезжать выступать за рубеж. Тогда специалист нашёл поддержку в лице некоторых экспертов, говоривших о необходимости реформирования системы футбола, но в то же время подвергся критике и осуждению за категоричность и прямолинейность высказывания. Василий, в свою очередь, отметил, что нападок в свой адрес не боится. «Мне вообще всё равно», — подчеркнул он.

Между тем опрошенные RT эксперты так же, как и в случае с Карпиным, разошлись во мнениях. Кто-то поддержал бывшего игрока ЦСКА, кто-то увидел в его высказывании неуважение к Родине и политическую подоплёку.

Так, председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв был достаточно категоричен в своём суждении.

«Удивительно слышать эти слова от человека, который большую часть жизни провёл в составе Центрального спортивного клуба армии и сборной России по футболу, выступая с её гербом на груди. Березуцкий получил образование в нашей стране. В него вкладывали деньги, с ним работали тренеры, он не родился сразу таким талантливым и в бутсах. Его создала эта страна. Допускаю, с ним что-то могло случиться, ведь Василий проживает в Испании. Скорее всего, он столкнулся с проблемами или оказанным давлением — и это единственный способ сохранить своё лицо там. Либо же он просто сошёл с ума. Какой пример он подаёт молодым мальчишкам? Бросать всё и уезжать любой ценой, без разницы куда?» — заявил Свищёв в разговоре с RT.

Традиционно без обиняков высказалась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, известная своей непримиримой позицией по поводу выступления отечественных спортсменов под нейтральным флагом, а также смены гражданства — и то, и другое она считает предательством.

«Козёл он. Что могу сказать? Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живёт в Испании или где ещё хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки Sport24.

В свою очередь Анатолий Бышовец обратил внимание на то, что в настоящее время соотечественникам достаточно непросто зарекомендовать себя за границей, да и не слишком много команд готовы пригласить к себе игрока с российским паспортом. По его мнению, подтверждением тому может служить трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Игрок не всегда попадает в стартовый состав команды на матчи Ла Лиги, чаще выходит на замену.

«Никто сейчас особенно не ждёт наших футболистов с распростёртыми руками. Ярким подтверждением тому может служить отъезд Арсена Захаряна. Он талантливый и способный парень, но каких-то больших перспектив для него или самодостаточности в игроке мы не увидели. Нельзя уезжать без уверенности в том, что к тебе есть твёрдый интерес в новой команде», — подчеркнул специалист.

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По его мнению, адаптироваться в чужой стране всегда бывает очень сложно. Для успешного процесса необходимо обладать определёнными личностными качествами, а также знанием языка. Также некоторые эксперты удивились, почему Василий сам в своё время не рискнул попробовать себя за рубежом. 

«Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо? И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне» — заявил по этому поводу комментатор Дмитрий Губерниев.

Бывшего партнёра по сборной России поддержал Дмитрий Булыкин. По его мнению, отечественные футболисты зачастую застревают в своём развитии, так как получают высокие зарплаты при низком уровне конкуренции.

«Если говорить про футбол, то здесь более или менее всё правильно. Нужно уезжать и показывать себя на международной арене, за большие деньги и хорошую известность. Но зачастую у нас в стране платят такие зарплаты, что никто не видит смысла отправляться в Европу на меньшую сумму, что-то там доказывать и стараться к тому же как-то освоиться. Все выбирают более лёгкий путь», — отметил бывший нападающий «Динамо».

Борис Игнатьев не согласился с категоричностью Василия, который заявил, что уезжать нужно всем, у кого есть такая возможность. По мнению тренера, о карьере за рубежом стоит вести речь только в отношении небольшого числа топ-спортсменов. Их успех в лучших европейских чемпионатах мог бы стать хорошей мотивацией для подрастающего поколения, предположил он.

«Мы же не потеряли от этого как патриотов людей вроде Канчельскиса, Жиркова, Аршавина и Онопко. Их переезд послужил толчком в развитии российского спорта и стал хорошим примером: глядя на них, родители повели своих детей на занятия именно футболом в детско-юношеские школы. Я тоже работал в нескольких странах и прекрасно понимаю, что мой жизненный багаж от этого лишь увеличился, изменилось отношение ко многим вещам и тренировочному процессу», — сказал Игнатьев RT.

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