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Булыкин согласен с Березуцким, что российским футболистам надо уезжать из страны

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны.

«Если говорить про футбол, то здесь более или менее всё правильно. Нужно уезжать и показывать себя на международной арене, за большие деньги и хорошую известность. Но зачастую у нас в стране платят такие зарплаты, что никто не видит смысла отправляться в Европу на меньшую сумму, что-то там доказывать и стараться к тому же как-то освоиться. Все выбирают более лёгкий путь.

Я уже давно говорил, что нужно идти по схеме Голландии, Хорватии или Бельгии, где футболисты уезжают в другие чемпионаты, чтобы зарабатывать большие деньги, а в своей стране получают зарплату по их заслугам и за выигранные титулы. Сборные этих государств, в свою очередь, приобретают очень качественных игроков, ведь они выступают на высоком уровне в топ-лигах. В таком случае удаётся достичь пользы для всех, в том числе и для бюджетов из разных областей, которым не придётся вкладывать очень большие деньги в команду», — сказал Булыкин RT.

Ранее в Госдуме осудили призывы Березуцкого к российским спортсменам уезжать из страны.

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