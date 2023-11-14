В Госдуме осудили призывы Березуцкого к российским спортсменам уезжать из страны

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова бывшего футболиста московского ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны.

«Удивительно слышать эти слова от человека, который большую часть жизни провёл в составе Центрального спортивного клуба Армии и сборной России, выступая с её гербом на груди. Березуцкий получил образование в нашей стране. В него вкладывали деньги, с ним работали тренеры, он не родился сразу таким талантливым и в бутсах. Его создала эта страна.

Допускаю, с ним что-то могло случиться, ведь Василий проживает в Испании. Скорее всего, он столкнулся с проблемами или оказанным давлением и это единственный способ сохранить своё лицо там. Либо же он просто сошёл с ума. Какой пример он подаёт молодым мальчишкам? Бросать всё и уезжать любой ценой, без разницы куда?» — приводит слова Свищёва RT.

Ранее Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста.