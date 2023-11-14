Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал мнение, что российским спортсменам нужно уезжать из России, чтобы добиться профессиональных успехов.

«Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то 100% надо уезжать. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов. Не важно, за какую страну, под каким флагом и как», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Напомним, что в марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Алексей выступал за ЦСКА с 2001 года, а Василий — с 2002-го.

Ранее Березуцкий признался, что хочет купить футбольный клуб.