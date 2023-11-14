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Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста

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Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал мнение, что российским спортсменам нужно уезжать из России, чтобы добиться профессиональных успехов.
Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста
  • РИА Новости

«Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то 100% надо уезжать. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов. Не важно, за какую страну, под каким флагом и как», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Напомним, что в марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Алексей выступал за ЦСКА с 2001 года, а Василий — с 2002-го. 

Ранее Березуцкий признался, что хочет купить футбольный клуб.

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