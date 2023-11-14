Бышовец назвал некорректными слова Березуцкого об отъезде российских футболистов из страны
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«Как я понимаю, никто сейчас особенно не ждёт наших футболистов с распростёртыми руками. Ярким подтверждением тому может служить отъезд из московского «Динамо» полузащитника Арсена Захаряна. Он талантливый и способный парень, но каких-то больших перспектив для него или самодостаточности в игроке мы не увидели. Нельзя уезжать без уверенности в том, что к тебе есть твёрдый интерес в новой команде.
Я думаю, что в этом случае футболисту необходимо отвечать требованиям, которые просто необходимы для переезда за границу: это прежде всего личностные качества, ментальность, понимание другого языка. И мне кажется, адаптироваться всегда очень сложно. Но и такая постановка вопроса от Березуцкого звучит немного неправильно. Полагаю, он не совсем корректно выразил своё мнение и вряд ли имел в виду бросать страну», — сказал Бышовец RT.
Ранее в Госдуме осудили призывы Березуцкого к российским спортсменам уезжать из страны.