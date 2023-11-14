Игнатьев считает, что отъезд российских футболистов послужит толчком в развитии спорта в стране

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на призывы экс-защитника московского ЦСКА Василия Березуцкого к российским спортсменам уезжать из страны.

«Трудно, наверное, согласиться с такой категоричностью Василия. Но допускаю, что он мог говорить о больших мастерах российского спорта, которые имеют все основания для того, чтобы играть с огромной пользой для себя и страны за её пределами на самом высоком уровне.

Мы же не потеряли от этого как патриотов людей вроде Канчельскиса, Жиркова, Аршавина и Онопко.



Их переезд послужил толчком в развитии российского спорта и стал хорошим примером: глядя на них, родители повели своих детей на занятия именно футболом в детско-юношеские школы. Если Березуцкий имел в виду именно это, то я бы, наверное, такое поддержал. Посмотрите на Головина и Оздоева — мы же не говорим в их адрес, что они сделали неверный шаг.

Я тоже работал в нескольких странах и прекрасно понимаю, что мой жизненный багаж от этого лишь увеличился, изменилось отношение ко многим вещам и тренировочному процессу», — сказал Игнатьев RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал некорректными слова Березуцкого об отъезде российских футболистов из страны.