Березуцкий: конкурентная среда должна быть в России, а сейчас всё время будем отставать

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий высказался о развитии российского футбола.

«Было развитие, когда была конкуренция. Не было лимита на легионеров. Приезжали большие футболисты. Мы видим победы ЦСКА, «Зенита», какие футболисты там были, какие деньги тратились. А сейчас, к сожалению, мы этого не можем. Невозможно. И уровень футболистов слишком слабый.

И количество футболистов, которые соответствуют уровню, очень мало. Эта конкурентная среда должна быть по всей России. Тогда это возможно. А сейчас мы всё время будем отставать», — сказал Березуцкий журналисту Нобелю Арустамяну.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Булыкин считает, что российские футболисты не переходят в европейские клубы из-за хороших зарплат в РПЛ.