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Булыкин: если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что российские футболисты не переходят в европейские клубы из-за хороших зарплат в РПЛ.
Булыкин: если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh Photography Inc

«У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить. Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли», — приводит слова Булыкина Legalbet.

На данный момент из россиян в европейских клубах играют такие игроки, как Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр»), Александр Кокорин («Арис»).

Ранее Булыкин отреагировал на то, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной команды.

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