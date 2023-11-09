Булыкин: сборная России и без Баринова должна обыгрывать Кубу
- РИА Новости
«Нужно лучше подготовиться, потому что наша сборная должна и без Баринова обыгрывать Кубу. Он очень ценный игрок как для клуба, так и для сборной», — цитирует Булыкина СЭ.
Сегодня стало известно, что Баринов пропустит ноябрьский сбор по медицинским показаниям.
20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде, начнётся она в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин высказался об игре сборной России с командой Кубы.