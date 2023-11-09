Булыкин: сборная России и без Баринова должна обыгрывать Кубу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной команды.

«Нужно лучше подготовиться, потому что наша сборная должна и без Баринова обыгрывать Кубу. Он очень ценный игрок как для клуба, так и для сборной», — цитирует Булыкина СЭ.

Сегодня стало известно, что Баринов пропустит ноябрьский сбор по медицинским показаниям.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде, начнётся она в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин высказался об игре сборной России с командой Кубы.