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Булыкин: сборная России и без Баринова должна обыгрывать Кубу

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной команды.
Булыкин: сборная России и без Баринова должна обыгрывать Кубу
  • РИА Новости

«Нужно лучше подготовиться, потому что наша сборная должна и без Баринова обыгрывать Кубу. Он очень ценный игрок как для клуба, так и для сборной», — цитирует Булыкина СЭ.

Сегодня стало известно, что Баринов пропустит ноябрьский сбор по медицинским показаниям.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде, начнётся она в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин высказался об игре сборной России с командой Кубы.

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