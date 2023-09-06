«Её голос будет услышан»: Исинбаева сохранила пост в комиссии спортсменов МОК и может помочь России

Елена Исинбаева продолжит работать в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Это следует из обновлённого списка участников, опубликованного на официальном сайте организации. По мнению Дмитрия Васильева, это даёт возможность двукратной олимпийской чемпионке транслировать позицию российских спортсменов на международном уровне. Бывшие легкоатлетки Ольга Богословская и Иоланда Чен уверены, что 28-кратная рекордсменка мира выступит с поддержкой отечественной сборной, а коллеги прислушаются к её словам. В то же время Валентин Балахничёв напомнил, что члены комиссии МОК не считаются представителями своих стран и поэтому наивно ожидать от бывшей прыгуньи защиты интересов России.

С середины лета одной из самых обсуждаемых тем в российском спорте стал переезд Елены Исинбаевой в Европу, а также её неоднозначное июльское высказывание в соцсетях. Двукратная олимпийская чемпионка, надолго пропавшая из медиапространства и обнаруженная испанскими журналистами на Канарских островах, заявила, что не подпала ни под какие санкции Международного олимпийского комитета и планирует возобновить работу в комиссии спортсменов. За месяц до этого её деятельность в МОК приостанавливалась из-за проверки на причастность к Вооружённым силам РФ. Кроме того, Елена назвала номинальным своё звание майора российской армии, а себя — человеком мира, который просто живёт там, где работает.

После публикации этого нашумевшего поста на рекордсменку мира обрушился шквал критики. В России многие сочли, что Елена таким образом открестилась от Родины. В Дагестане на этом фоне даже вернули стадиону имени Исинбаевой название «Труд».

Украинцы же обвинили россиянку в лицемерии, а также припомнили ей частые появления в военной форме на публике и участие в Putin Team. По их мнению, места в составе МОК спортсменка с таким бэкграундом категорически не заслуживает.

Во вторник, 5 сентября, история получила новый виток, когда МОК опубликовал обновлённый список рабочих групп организации. Из него стало ясно, что Исинбаева действительно сохранила свой пост в комиссии спортсменов. Остался в числе участников МОК и Шамиль Тарпищев, который вошёл в состав комиссии Olympism365, деятельность которой направлена на усиление роли спорта и олимпизма в обществе как важных факторов достижения Целей устойчивого развития ООН.

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков позитивно воспринял новость о продолжении работы Исинбаевой в МОК. Он отметил, что её присутствие в комиссии спортсменов может пойти на пользу интересам России.

«Жду от Исинбаевой, что она будет защищать не только интересы российских спортсменов, но и вообще всех без какого-либо разделения по непонятным принципам. Отношение ко всем должно быть одинаковое. Если активно работать, можно многого добиться. Так что наличие даже одного человека в комиссии — уже плюс», — приводит его слова РИА Новости.

Аналогичную надежду выразил Дмитрий Васильев. По его мнению, двукратной олимпийской чемпионке предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов на международном уровне.

«На сегодняшний день всё, что касается России, воспринимается в штыки и с огромной агрессией. Те, кто не поддерживает эту точку зрения, оказываются в стане врагов, так что у Исинбаевой есть все шансы оказаться такой. Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», — подчеркнул глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Чемпионка мира 1993 года в эстафетном спринте и журналист Ольга Богословская подчеркнула, что чем больше россиян представлены в различных международных организациях, тем лучше.

«Я считаю, что дальнейшее членство Исинбаевой в МОК — это благо. Она очень много сделала для страны и никак её не опорочила своими заявлениями. Лена, как человек российский, будет отстаивать права российских спортсменов. Голос Исинбаевой будет услышан однозначно, потому что другой такой спортсменки в истории просто нет. Она действующая рекордсменка мира, а всего на её счету 28 высших мировых достижений. Исинбаева — очень авторитетный человек, к ней в любом случае будут прислушиваться», — отметила бывшая легкоатлетка в разговоре с RT.

В свою очередь, Иоланда Чен также отметила, что в спортивной среде Исинбаева пользуется заслуженным уважением, поэтому к её мнению будут прислушиваться.

«Даже проживая за рубежом, она очень хорошо информирована о том, что происходит в нашей стране. В комиссии спортсменов МОК очень много людей, которых она знает и которые знают её. Им легче найти какие-то точки соприкосновения, взаимодействия. Мне кажется, что агрессия в отношении российских и белорусских атлетов надуманная. А Лена может внутри объяснить по-дружески, и люди поймут, как относиться к этой ситуации», — заявила серебряный призёр ЧМ-1993 в тройном прыжке.

В то же время очень резко отозвался о деятельности соотечественницы депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Он выступил против того, чтобы бывшая легкоатлетка представляла Россию в международном спортивном сообществе.

«Исинбаеву же сейчас не граждане России выбрали — её выбрали ей подобные в рамках некоммерческой организации, которую мы называем МОК. На мой взгляд, мы слишком популяризируем и увеличиваем значимость этой организации. Это лишь одна из когорты подобных организаций. Да, она распиаренная, обладает определёнными возможностями, потому что разные государства платили ей деньги, и она создавала самое популярное спортивное шоу. Исинбаева, чтобы сохранить там место, плюнула на Родину, если называть вещи своими именами, повела себя омерзительно. Исинбаева там представляет себя и себе подобных, но не Россию и не народ России. Потому что народ России имеет свою позицию, которая далека от Исинбаевой», — подчеркнул парламентарий, мнение которого приводит «Газета.Ru».

Между тем по регламенту МОК Исинбаева на самом деле не считается представителем какого бы то ни было государства. Наоборот, в соответствии с Олимпийской хартией члены комитета «представляют и продвигают интересы МОК и олимпийского движения в своих странах и организациях олимпийского движения, в которых они работают». Кроме того, как пояснил бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв, члены комиссии избираются не от страны, а в индивидуальном порядке.

«Никто из комиссии не представляет интересы своих стран, потому что они представляют интересы всего спорта. Поэтому ждать от Елены, что она будет защищать интересы России, было бы наивно. Комиссия спортсменов МОК создана не с этой целью, там рассматриваются другие вопросы», — заявил Балахничёв.

Между тем нельзя сказать, что спортсменка слишком заигрывает с руководством мирового спорта в личных интересах. Некоторое время назад она достаточно резко отреагировала на то, что World Athletics не включила её в список 40 самых влиятельных легкоатлеток мира. В него, напомним, не попала ни одна представительница России, а от ответа на вопрос, почему так получилось, руководство международной федерации старательно уходило.

После этого Исинбаева опубликовала в социальной сети ряд видео с самыми яркими своими победами и моментами установления мировых рекордов.

«Я напоминаю переизбранному президенту World Athletics о влиянии, которое Елена Исинбаева оказывала на развитие лёгкой атлетики в последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство так усердно старается замалчивать историю, вершившуюся задолго до перехода бразд правления в его руки, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», — написала она.