«Не очень корректная и заслуженная реакция»: стадиону имени Исинбаевой в Махачкале вернули название «Труд»
- РИА Новости
- © Нина Зотина
Российская общественность на этой неделе вновь вспомнила высказывания Елены Исинбаевой, сделанные двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом больше месяца назад. Спортсменка тогда в социальных сетях сказала, что была «номинальным майором», назвала себя человеком мира и сообщила о грядущем возобновлении работы в МОК. Поводом вспомнить рекордсменку мира стало постановление правительства Республики Дагестан, согласно которому стадиону в Махачкале, с 2017 года носившему имя титулованной легкоатлетки, вернули название «Труд».
Инициировал это решение глава региона Сергей Меликов, и многие политики его поддержали. Так, глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что Исинбаева практически отреклась от всего, что связано с Россией.
«Думаю, что здесь нет ничего страшного и для самой Елены, которая давно живёт за границей. Маловероятно, что она планирует побывать на стадионе в ближайшее время. И надо посчитать, сколько раз она там была. Когда Исинбаева была звездой, выступала за Россию и поддерживала её, это одна ситуация. А сейчас заслуженная и известная спортсменка практически открестилась от того, что связано с Россией. Было бы странно, если бы стадион продолжал носить её имя. Трагедии никакой нет, всё встало на свои места», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».
Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев также нормально отнёсся к переименованию стадиона.
«Это решение основано на пожеланиях людей. Правительство отреагировало, другого ожидать не было смысла. Это отношение к любого вида предательству. Как ни крути, но люди так захотели. Это неплохая история, в назидание для всех остальных. Пример? За любые действия должны быть последствия. Мир взрослых людей такой. Публичные люди должны следить за тем, что говорят и что делают», — объяснил Валуев.
Однако практически все действующие и бывшие спортсмены оказались не согласны с таким решением властей Дагестана, поскольку достижения Исинбаевой в прыжках в высоту неоспоримы: она установила 28 мировых рекордов и вошла в историю лёгкой атлетики. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и вовсе сравнила переименование стадиона со сносом памятников.
«Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда! Но в недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. Поэтому её поведение вызвало такую реакцию у людей. В спорте есть правило — фейр-плей. Это правило в данной ситуации она нарушила», — сказала Роднина в комментарии Sport24.
По мнению экс-чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, Исинбаева просто не обдумала текст, который опубликовала в социальных сетях, поэтому и возникла такая ситуация.
«Я сторонник версии, что она своё заявление сделала для того, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу самой себе... Вообще не удивился заявлению. Скажу так: Лена человек абсолютно искренний, но ей надо быть аккуратнее и лучше думать перед тем, как она что-то скажет», — приводит слова Шубенкова РИА Новости.
Серебряный призёр ЧМ-2003 по прыжкам в высоту Марина Купцова, в свою очередь, призвала не считать Исинбаеву предателем России.
«Все торопятся перечеркнуть, забыть, что-то переименовать. Слова человека можно интерпретировать по-разному. Мыслей о предательстве России у Елены никогда не было. У неё очень долгая спортивная карьера. Даже в сложные времена она никуда не девалась, выступала за Россию до конца. Не понимаю, какие претензии сейчас могут быть к ней», — отметила спортсменка.
«Считаю, что происходит не очень корректная и незаслуженная реакция. Когда нужно было гордиться её достижениями, все гордились. И земляки её отца, и население Волгограда. А после статьи какого-то испанского журналиста реакция — как будто все начали помогать той стороне», — добавила Купцова.
В то же время бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв назвал решение властей Дагестана поспешным и призвал деликатно подходить к процессу присвоения имён спортивным объектам или снятия их, поскольку это имеет серьёзную моральную окраску.
«Мне кажется, что переименование стадиона — это некоторый перебор. Я не вправе критиковать правительство Дагестана и другие структуры республики, которые отвечают за присвоение спортивным и другим объектам имён известных атлетов и граждан Дагестана. Тем не менее мне кажется, что это было сделано впопыхах и надо было более обстоятельно подойти к этому вопросу. И выслушать разъяснения самой Елены Исинбаевой», — оценил ситуацию специалист.
А комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе посоветовал чиновникам заниматься более важными для общества делами, чем переименование стадиона.
«Исинбаева была и есть настоящий герой спорта и герой России. Как к человеку к ней можно относиться как угодно, это дело каждого. Но её спортивные заслуги перед всей страной и перед всей планетой не отнять. Руководство Дагестана несколько поторопилось с таким решением, — заявил Губерниев. — Говоря о стадионах: сейчас я живу в Каспийске и с болью в сердце наблюдаю за заброшенным стадионом «Труд» и заброшенными футбольными полями. Думаю, сейчас самое время заняться реконструкцией этих объектов. Потому что на этих стадионах можно фильмы снимать даже не про снятие Маленкова, а про высылку Троцкого».
В том же ключе высказался и Василий Уткин. По мнению комментатора, куда больше пользы было бы, если бы чиновники наконец сделали на стадионе «Труд» сектор для прыжков с шестом и открыли соответствующую секцию.
А Татьяна Навка ранее подчёркивала, что нельзя забывать, сколько раз благодаря Исинбаевой гимн России звучал на крупных международных турнирах.
«Что касается её работы в МОК — очень важно её продолжать. Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях. И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» — считает олимпийская чемпионка.
При этом вычеркнуть Исинбаеву из своей истории решили и в World Athletics, не включив победы россиянки в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.