«Не очень корректная и заслуженная реакция»: стадиону имени Исинбаевой в Махачкале вернули название «Труд»

Правительство Дагестана постановило переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале в «Труд» после высказываний двукратной олимпийской чемпионки о своём воинском звании, сделанных в социальных сетях в июле. Некоторые политики поддержали решение региональных властей. В частности, Николай Валуев назвал эту историю назиданием для других. По его мнению, публичные люди должны следить за тем, что говорят. Однако большинство представителей спортивного сообщества посчитали меру излишней, поскольку заслуги многократной рекордсменки мира перед страной неоспоримы.

Российская общественность на этой неделе вновь вспомнила высказывания Елены Исинбаевой, сделанные двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом больше месяца назад. Спортсменка тогда в социальных сетях сказала, что была «номинальным майором», назвала себя человеком мира и сообщила о грядущем возобновлении работы в МОК. Поводом вспомнить рекордсменку мира стало постановление правительства Республики Дагестан, согласно которому стадиону в Махачкале, с 2017 года носившему имя титулованной легкоатлетки, вернули название «Труд».

Инициировал это решение глава региона Сергей Меликов, и многие политики его поддержали. Так, глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что Исинбаева практически отреклась от всего, что связано с Россией.

«Думаю, что здесь нет ничего страшного и для самой Елены, которая давно живёт за границей. Маловероятно, что она планирует побывать на стадионе в ближайшее время. И надо посчитать, сколько раз она там была. Когда Исинбаева была звездой, выступала за Россию и поддерживала её, это одна ситуация. А сейчас заслуженная и известная спортсменка практически открестилась от того, что связано с Россией. Было бы странно, если бы стадион продолжал носить её имя. Трагедии никакой нет, всё встало на свои места», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев также нормально отнёсся к переименованию стадиона.

«Это решение основано на пожеланиях людей. Правительство отреагировало, другого ожидать не было смысла. Это отношение к любого вида предательству. Как ни крути, но люди так захотели. Это неплохая история, в назидание для всех остальных. Пример? За любые действия должны быть последствия. Мир взрослых людей такой. Публичные люди должны следить за тем, что говорят и что делают», — объяснил Валуев.

Однако практически все действующие и бывшие спортсмены оказались не согласны с таким решением властей Дагестана, поскольку достижения Исинбаевой в прыжках в высоту неоспоримы: она установила 28 мировых рекордов и вошла в историю лёгкой атлетики. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и вовсе сравнила переименование стадиона со сносом памятников.

«Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда! Но в недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. Поэтому её поведение вызвало такую реакцию у людей. В спорте есть правило — фейр-плей. Это правило в данной ситуации она нарушила», — сказала Роднина в комментарии Sport24.

По мнению экс-чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, Исинбаева просто не обдумала текст, который опубликовала в социальных сетях, поэтому и возникла такая ситуация.

«Я сторонник версии, что она своё заявление сделала для того, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу самой себе... Вообще не удивился заявлению. Скажу так: Лена человек абсолютно искренний, но ей надо быть аккуратнее и лучше думать перед тем, как она что-то скажет», — приводит слова Шубенкова РИА Новости.

Серебряный призёр ЧМ-2003 по прыжкам в высоту Марина Купцова, в свою очередь, призвала не считать Исинбаеву предателем России.

«Все торопятся перечеркнуть, забыть, что-то переименовать. Слова человека можно интерпретировать по-разному. Мыслей о предательстве России у Елены никогда не было. У неё очень долгая спортивная карьера. Даже в сложные времена она никуда не девалась, выступала за Россию до конца. Не понимаю, какие претензии сейчас могут быть к ней», — отметила спортсменка.

«Считаю, что происходит не очень корректная и незаслуженная реакция. Когда нужно было гордиться её достижениями, все гордились. И земляки её отца, и население Волгограда. А после статьи какого-то испанского журналиста реакция — как будто все начали помогать той стороне», — добавила Купцова.

В то же время бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв назвал решение властей Дагестана поспешным и призвал деликатно подходить к процессу присвоения имён спортивным объектам или снятия их, поскольку это имеет серьёзную моральную окраску.

«Мне кажется, что переименование стадиона — это некоторый перебор. Я не вправе критиковать правительство Дагестана и другие структуры республики, которые отвечают за присвоение спортивным и другим объектам имён известных атлетов и граждан Дагестана. Тем не менее мне кажется, что это было сделано впопыхах и надо было более обстоятельно подойти к этому вопросу. И выслушать разъяснения самой Елены Исинбаевой», — оценил ситуацию специалист.

А комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе посоветовал чиновникам заниматься более важными для общества делами, чем переименование стадиона.

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«Исинбаева была и есть настоящий герой спорта и герой России. Как к человеку к ней можно относиться как угодно, это дело каждого. Но её спортивные заслуги перед всей страной и перед всей планетой не отнять. Руководство Дагестана несколько поторопилось с таким решением, — заявил Губерниев. — Говоря о стадионах: сейчас я живу в Каспийске и с болью в сердце наблюдаю за заброшенным стадионом «Труд» и заброшенными футбольными полями. Думаю, сейчас самое время заняться реконструкцией этих объектов. Потому что на этих стадионах можно фильмы снимать даже не про снятие Маленкова, а про высылку Троцкого».

В том же ключе высказался и Василий Уткин. По мнению комментатора, куда больше пользы было бы, если бы чиновники наконец сделали на стадионе «Труд» сектор для прыжков с шестом и открыли соответствующую секцию.

А Татьяна Навка ранее подчёркивала, что нельзя забывать, сколько раз благодаря Исинбаевой гимн России звучал на крупных международных турнирах.

«Что касается её работы в МОК — очень важно её продолжать. Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях. И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» — считает олимпийская чемпионка.

При этом вычеркнуть Исинбаеву из своей истории решили и в World Athletics, не включив победы россиянки в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.