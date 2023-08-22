Тихонов назвал болванами авторов рейтинга World Athletics без Исинбаевой

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение World Athletics не включать победы россиян в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

«Мы должны сделать свой рейтинг. Если они, эти болваны (я их по-другому не называю), смешали политику со спортом. Посмотрите, откуда нас только не вычеркнули. Мы на футбол тратим больше, чем на весь остальной спорт. Разве это нормальное явление?» — цитирует Тихонова РИА Новости.

В списке World Athletics не оказалось трёхкратной чемпионки мира в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

Совет World Athletics в марте восстановил статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв осудил решение World Athletics не включать россиян в список влиятельных атлетов.