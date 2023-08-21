Свищёв осудил решение World Athletics не включить россиян в список влиятельных атлетов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение World Athletics не включать победы россиян в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

«Думаю, что Коу и ветераны должны внимательно изучить историю лёгкой атлетики. Наши спортсменки — одни из самых титулованных в мире. На месте ВФЛА я бы возмутился этим поведением», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Отметим, что в списке World Athletics не оказалось трёхкратной чемпионки мира в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

Ранее Ласицкене высказалась о решении президиума ВФЛА не выплачивать ей призовые за финал серии «Королева российского спорта».