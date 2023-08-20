Ласицкене — о решении ВФЛА не платить ей призовые: понимаю, почему они это сделали

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о решении президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплачивать ей призовые за финал серии «Королева российского спорта».

«Понимаю, почему они это сделали. Выводы свои насчёт президиума я тоже сделала», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

30-летняя спортсменка заняла третье место в финале «Королевы российского спорта». Она показала результат 1,91 м.

До начала соревнований в ВФЛА заявили, что не станут платить Ласицкене призовые за финал.

Ранее сообщалось, что организаторы финала серии «Королева спорта» выплатили Ласицкене призовые.