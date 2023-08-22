Узнать больше

Колобков: World Athletics унизила себя отсутствием Исинбаевой в списке лучших

Короткая ссылка
Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение World Athletics не включать победы россиян в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.
Колобков: World Athletics унизила себя отсутствием Исинбаевой в списке лучших
  • РИА Новости

«Здесь не надо ничего объяснять — и так всё понятно. Это говорит о наших бывших коллегах и партнёрах из международной федерации не очень хорошо. Безусловно, отменить достижения Ласицкене и Исинбаевой невозможно. Ну а то, что федерация сама себя так унижает, — это её дело, пусть так и продолжает. Ничего другого от них, в принципе, мы и не могли ожидать», — цитирует Колобкова РИА Новости.

В списке World Athletics не оказалось трёхкратной чемпионки мира в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

Совет World Athletics в марте восстановил статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв осудил решение World Athletics не включать россиян в список влиятельных атлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить