Колобков: World Athletics унизила себя отсутствием Исинбаевой в списке лучших

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение World Athletics не включать победы россиян в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

«Здесь не надо ничего объяснять — и так всё понятно. Это говорит о наших бывших коллегах и партнёрах из международной федерации не очень хорошо. Безусловно, отменить достижения Ласицкене и Исинбаевой невозможно. Ну а то, что федерация сама себя так унижает, — это её дело, пусть так и продолжает. Ничего другого от них, в принципе, мы и не могли ожидать», — цитирует Колобкова РИА Новости.

В списке World Athletics не оказалось трёхкратной чемпионки мира в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

Совет World Athletics в марте восстановил статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв осудил решение World Athletics не включать россиян в список влиятельных атлетов.