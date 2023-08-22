Колобков: World Athletics унизила себя отсутствием Исинбаевой в списке лучших
- РИА Новости
«Здесь не надо ничего объяснять — и так всё понятно. Это говорит о наших бывших коллегах и партнёрах из международной федерации не очень хорошо. Безусловно, отменить достижения Ласицкене и Исинбаевой невозможно. Ну а то, что федерация сама себя так унижает, — это её дело, пусть так и продолжает. Ничего другого от них, в принципе, мы и не могли ожидать», — цитирует Колобкова РИА Новости.
В списке World Athletics не оказалось трёхкратной чемпионки мира в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.
Совет World Athletics в марте восстановил статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв осудил решение World Athletics не включать россиян в список влиятельных атлетов.