Васильев назвал эмоциональным решение переименовать стадион имени Исинбаевой

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на то, что в Дагестане переименовали стадион, который носил название в честь легкоатлетки Елены Исинбаевой.

«Думаю, что вся шумиха вокруг Исинбаевой раздута. Да, высказалась неудачно, но она не сказала, что осуждает что-то, что она против России. А на неё налетели, как вороны. Руководствуясь эмоциями, никогда нельзя принимать решения», — цитирует Васильева РИА Новости.

Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».

В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв назвал перебором переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале.