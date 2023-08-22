Узнать больше

Васильев назвал эмоциональным решение переименовать стадион имени Исинбаевой

Короткая ссылка
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на то, что в Дагестане переименовали стадион, который носил название в честь легкоатлетки Елены Исинбаевой.
Васильев назвал эмоциональным решение переименовать стадион имени Исинбаевой
  • РИА Новости

«Думаю, что вся шумиха вокруг Исинбаевой раздута. Да, высказалась неудачно, но она не сказала, что осуждает что-то, что она против России. А на неё налетели, как вороны. Руководствуясь эмоциями, никогда нельзя принимать решения», — цитирует Васильева РИА Новости

Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».

В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв назвал перебором переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить