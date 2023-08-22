Васильев назвал эмоциональным решение переименовать стадион имени Исинбаевой
- РИА Новости
«Думаю, что вся шумиха вокруг Исинбаевой раздута. Да, высказалась неудачно, но она не сказала, что осуждает что-то, что она против России. А на неё налетели, как вороны. Руководствуясь эмоциями, никогда нельзя принимать решения», — цитирует Васильева РИА Новости.
Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».
В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.
Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв назвал перебором переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале.