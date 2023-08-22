Балахничёв назвал перебором переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале
- РИА Новости
«Мне кажется, что переименование стадиона — это некоторый перебор. Мне кажется, что это было сделано впопыхах и надо было более обстоятельно подойти к этому вопросу. И выслушать разъяснения самой Елены Исинбаевой», — цитирует Балахничёва РИА Новости.
Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».
В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не поддержала решение переименовать стадион в Дагестане после слов Исинбаевой.