Узнать больше

Роднина: я не поддерживаю переименование стадиона в Дагестане после слов Исинбаевой

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на то, что в Дагестане переименовали стадион, который носил название в честь легкоатлетки Елены Исинбаевой.
Роднина: я не поддерживаю переименование стадиона в Дагестане после слов Исинбаевой
  • РИА Новости

«Я не поддерживаю переименование стадиона после слов Исинбаевой. Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка олимпиад и выдающийся атлет. Но сейчас она нарушила правило фейр-плей», — цитирует Роднину Sport24.

Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».

В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка встала на защиту Елены Исинбаевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить