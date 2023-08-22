Роднина: я не поддерживаю переименование стадиона в Дагестане после слов Исинбаевой
- РИА Новости
«Я не поддерживаю переименование стадиона после слов Исинбаевой. Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка олимпиад и выдающийся атлет. Но сейчас она нарушила правило фейр-плей», — цитирует Роднину Sport24.
Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».
В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.
Ранее сообщалось, что Татьяна Навка встала на защиту Елены Исинбаевой.