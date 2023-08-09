«Наглости им не занимать»: на Украине призывают не пускать российских атлетов в другие страны

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины составил проект обращения к мировым лидерам об ограничении въезда на территории их стран российских и белорусских спортсменов. Одним из поводов называется «угроза стабильности и национальной безопасности». Депутат Госдумы Ирина Роднина отметила, что таким образом в Киеве пытаются противодействовать участию атлетов в соревнованиях, так как международные федерации начали разрешать их участие. А трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова призвала меньше реагировать на заявления украинских политиков.

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины утвердил проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств об ограничении въезда на их территории для российских и белорусских спортсменов, а также делегаций из этих стран. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комитета.

Основная цель обращения — не допустить участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

«Проектом постановления предлагается принять обращение Верховной рады Украины к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением о запрете въезда на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям. Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — говорится в публикации.

В проекте подчёркивается, что озвученные предложения МОК ошибочны, а пребывание нейтральных спортсменов на территориях других государств «угрожает стабильности и национальной безопасности этих стран».

«Принятие предложенного Верховной радой Украины постановления будет способствовать усилиям украинского государства и украинской общественности относительно недопуска российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям, в первую очередь к Олимпийским и Паралимпийским играм», — заявили в комитете.

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Новый призыв Украины к мировым лидерам не вызвал удивления в России, ведь в соседней стране давно и последовательно предпринимают шаги по изоляции спортсменов. Более того, некоторые европейские государства уже реализуют на практике эту политику препятствия въезду. Как сообщали СМИ, в конце июля погранслужба Чехии не впустила в страну российскую теннисистку. Другим россиянкам, планировавшим сыграть в квалификации — Диане Шнайдер, Полине Кудерметовой и Эрике Андреевой, — сообщили, что «им лучше не приезжать в Чехию». На этом фоне не смогла отправиться в Прагу и Анастасия Павлюченкова.

Ещё ранее с аналогичной проблемой по прилёте в Варшаву столкнулась Вера Звонарёва — ей было отказано во въезде по французскому «шенгену». Кроме того, посольство Польши не выдало визы российскому защитнику армянского «Пюника» Михаилу Коваленко и тренеру Роману Монарёву, и в итоге команда отправилась в ослабленном составе на первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций с «Кальмаром». А в июне вся молодёжная сборная России по борьбе оказалась за бортом чемпионата Европы, так как посольство Испании также отказало атлетам в визах.

Однако в большинстве стран мира всё-таки не чинят препятствий для спортсменов. По мнению депутата Государственной думы Ирины Родниной, именно этот факт не устраивает украинскую сторону, поэтому они предприняли очередной эпатажный шаг.

«Они уже не знают, что выдумать. Это скорее вопрос уже не к Украине, а к лидерам стран, к которым они обратились. У нас есть дружественные и не очень страны. На Украине понимают, что россиян, пусть и не всех, стали допускать к международным соревнованиям, в частности к квалификации к Олимпийским играм. Они делают упреждающий удар — наглости им не занимать», — заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в разговоре с RT.

Она также подчеркнула, что у российского спортивного руководства есть свои задачи, которые нужно настойчиво и планомерно решать, попутно пресекая попытки других государств вставлять палки в колёса.

«Если правительство той или иной страны начинает вмешиваться в спортивные дела, то это нарушение всех принципов олимпизма. Нам надо им напомнить, что такое олимпийское движение и каковы его основные принципы. Нам надо набраться терпения и не шарахаться из стороны в сторону, а предлагать что-то дельное. Не по горячим следам — зуб за зуб отвечать, а действовать предметно», — подчеркнула Роднина.

По её словам, Россия и в политике, и в экономике «повернулась спиной к Европе», поэтому настало время налаживать отношения с другими странами и континентами.

«Олимпийское движение немного застоялось — не знает, куда двигаться. Мы проводим Игры юных соотечественников, Фестиваль школьного спорта Каспийского бассейна. Надо пробовать расширять представительство участников и проводить больше подобных соревнований. Это не альтернатива Олимпиаде. Мы можем просто поменять вектор развития, ведь спорт — это не только высшие достижения, это ещё и дети, и корпоративная составляющая. Те, кто сейчас участвуют в этих соревнованиях, потом будут и организаторами, и комментаторами, и судьями. В контексте отношений с некоторыми организациями нам надо закрыть дверь и выбросить ключик», — отметила прославленная спортсменка.

В свою очередь, трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова призвала соотечественников меньше реагировать на заявления украинских политиков, а больше заниматься развитием спорта внутри страны.

«Это просто больные люди, не стоит даже обращать на них внимания. Знаете, если меня кто-то обидит, я этого человека просто перестаю замечать. Вот и тут нам нужно перестать реагировать на каждый их чих и оскорбления. Просто вычеркнуть их из своей жизни и ничего о них не говорить. Болтают что-то и пусть болтают себе», — заявила почётный президент «Российского союза спортсменов».

По её мнению, Олимпийский комитет России должен занять твёрдую позицию по поводу выезда спортсменов на соревнования, которая была бы единой для всех.

«Нас и так никуда не пускают, всех лучших спортсменов отстранили — якобы они связаны с армией. На чемпионат мира (по фехтованию. — RT) в итоге поехали детским садом. И то там на эту девочку, Анну Смирнову, набросились: требуют пожизненно дисквалифицировать, угрожают. А мы почему-то всё ждём, что нас куда-то допустят, что мы будем куда-то ездить. Да не нужно этого ждать — нужно просто создавать свои соревнования и альтернативу МОК. Время всё расставит на свои места. Хотя всё-таки многие федерации проголосовали за то, чтобы наши спортсмены участвовали в их соревнованиях. Но есть некоторые принципиальные страны — Германия, Польша, например, — которые заявляют, что не будут проводить турниры, если туда приедут русские или белорусы. Тогда мы у вас эти турниры забираем и больше вам их не даём. А там пусть сами решают, что к чему», — заключила собеседница RT.

Похожую точку зрения высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, с одним исключением — на её взгляд, отказываться от участия в турнирах самим не стоит.

«Украина уже не знает, какой способ лучше испортит жизнь россиянам. Их нацию, откровенно говоря, зомбируют. Внушают украинцам, что Россия враг номер один. И с каждым разом это делается всё больше и больше, особенно в спорте. Но мы не должны обращать внимания на их высказывания, а должны продолжать вести диалог только с организациями, которые могут повлиять на наше участие в летних Играх и чемпионатах мира. Потому что участвовать всё равно надо, если будет такая возможность, но только если для всех будут одинаковые правила. В соревнованиях всегда важен честный подход. А Украину слушать не стоит, они не успокоятся», — заявила Покровская RT.