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Украина сформулировала обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд российским спортсменам

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Комитет по вопросам молодёжи и спорта Украины сформулировал обращение к мировым лидерам по поводу запрета въезда российским спортсменам.
Украина сформулировала обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд российским спортсменам
  • Gettyimages.ru

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — сообщается в Telegram-канале Комитета по вопросам молодёжи и спорта Украины.

В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Международный союз велосипедистов разрешил 24 россиянам выступать в нейтральном статусе.

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