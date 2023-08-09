Украина сформулировала обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд российским спортсменам

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Украины сформулировал обращение к мировым лидерам по поводу запрета въезда российским спортсменам.

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — сообщается в Telegram-канале Комитета по вопросам молодёжи и спорта Украины.

В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Международный союз велосипедистов разрешил 24 россиянам выступать в нейтральном статусе.