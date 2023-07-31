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Sport.pl: задержанной в аэропорту Праги российской теннисисткой оказалась Родина

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Российской спортсменкой, которой отказали во въезде в Чехию для участия в теннисном турнире в Праге, оказалась Евгения Родина.
Sport.pl: задержанной в аэропорту Праги российской теннисисткой оказалась Родина
  • РИА Новости

После того, как Родине отказали во въезде, другим россиянкам — Диане Шнайдер, Полине Кудерметовой и Эрике Андреевой — сообщили, что «им лучше не приезжать в Чехию», сообщает Sport.pl.

Правительство Чехии в июне согласилось с предложением Министерства образования, молодёжи и спорта запретить российским спортсменам выступать в соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих тренеров и атлетов работать на территории России.

28 июля стало известно, что погранслужба Чехии не впустила в страну теннисистку из России для участия в турнире WTA. Имя спортсменки не называлось. 

Ранее руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) заявило, что организаторы турнира в Праге должны были допустить российскую спортсменку к участию в соревнованиях.

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