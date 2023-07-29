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В WTA заявили о недопустимости дискриминации по национальному признаку

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Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) считает, что организаторы турнира в Праге должны были допустить российскую спортсменку до участия в соревнованиях.

«Правила WTA гласят, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в турнирах под эгидой организации на основе их заслуг, без дискриминации», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Также подчёркивается, что игроки из России и Белоруссии продолжат участвовать в турнирах WTA в нейтральном статусе.

«Мы продолжим анализировать ситуацию, учитывая важные соображения, касающиеся сложных геополитических вопросов», — говорится в сообщении.

Правительство Чехии в июне согласилось с предложением Министерства образования, молодёжи и спорта запретить российским спортсменам выступать в соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих тренеров и атлетов работать на территории России.

28 июля стало известно, что погранслужба Чехии не впустила в страну теннисистку из России для участия в турнире WTA. Имя спортсменки не называется.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказалась об инциденте с недопуском российской теннисистки на территорию Чехии для участия в турнире WTA 250 в Праге.

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