Узнать больше

Морозова: WTA может лишить Чехию турнира за недопуск россиянки на территорию страны

Короткая ссылка
Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказалась об инциденте с недопуском российской теннисистки на территорию Чехии для участия в турнире WTA 250 в Праге.
Морозова: WTA может лишить Чехию турнира за недопуск россиянки на территорию страны
  • Gettyimages.ru
  • © Mitchell Layton

«Я думаю, что после такого поступка по отношению к российской теннисистке организаторы турнира WTA 250 в Праге будут наказаны, потому что такое решение идёт вразрез с правилами женской ассоциации тенниса. Это была индивидуальная инициатива, подпитанная политическим давлением со стороны властей Чехии, а не со стороны самой организации. И в таком случае Прага может просто лишиться права на проведение турнира либо получить существенный штраф. В зарубежных СМИ неоднократно писали, что за подобное самоуправство обязательно будут наказания со стороны WTA.

Тем более организация уже не в первый раз вступается за наших спортсменов. Не так давно был инцидент с Лесей Цуренко и генеральным директором Стивом Саймоном, который в частном разговоре с ней заявил, что олимпийские принципы не будут нарушены и что российские и белорусские теннисисты будут допущены к Олимпиаде. После чего у неё случилась паническая атака. Так что в данной ситуации профсоюз WTA должен за нас заступиться», — заявила Морозова RT.

Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить