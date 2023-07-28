Морозова: WTA может лишить Чехию турнира за недопуск россиянки на территорию страны

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказалась об инциденте с недопуском российской теннисистки на территорию Чехии для участия в турнире WTA 250 в Праге.

«Я думаю, что после такого поступка по отношению к российской теннисистке организаторы турнира WTA 250 в Праге будут наказаны, потому что такое решение идёт вразрез с правилами женской ассоциации тенниса. Это была индивидуальная инициатива, подпитанная политическим давлением со стороны властей Чехии, а не со стороны самой организации. И в таком случае Прага может просто лишиться права на проведение турнира либо получить существенный штраф. В зарубежных СМИ неоднократно писали, что за подобное самоуправство обязательно будут наказания со стороны WTA.

Тем более организация уже не в первый раз вступается за наших спортсменов. Не так давно был инцидент с Лесей Цуренко и генеральным директором Стивом Саймоном, который в частном разговоре с ней заявил, что олимпийские принципы не будут нарушены и что российские и белорусские теннисисты будут допущены к Олимпиаде. После чего у неё случилась паническая атака. Так что в данной ситуации профсоюз WTA должен за нас заступиться», — заявила Морозова RT.

Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны.