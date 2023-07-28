Глава МВД Чехии прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан высказался о депортации российской теннисистки.

«Учитывая ситуацию на Украине, невозможно выступать с российскими спортсменами. Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие российских спортсменов в Чехии. И полиция последовательно его применяет», — написал Ракушан в социальных сетях.

28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.

Ранее сообщалось, что Чехия отказала во въезде российской теннисистке для участия в турнире в Праге.