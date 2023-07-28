СТК: Чехия отказала во въезде российской теннисистке для участия в турнире в Праге

В Чехии приняли решение не пускать теннисистку из России в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Миграционная служба в аэропорту... отказала одной из российских теннисисток во въезде в Чехию для участия в турнире WTA… Спортсменка уже покинула Прагу, организаторы сегодня не стали сообщать её имя журналистам», — сообщает информагентство СТК.

28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов снялся с турнира ATP в Лос-Кабосе (Мексика).