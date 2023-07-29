Роднина — о квоте МОК для Харлан: всегда есть особые ситуации

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение выдать автоматическое право украинке Ольге Харлан участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«По правилам схватка была без окончательного результата. Раз было искусственно прервано это дело, значит, предоставляется особая квота, всегда есть особые ситуации», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что FIE изменит регламент после инцидента с Харлан.