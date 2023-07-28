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МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой

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Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение выдать автоматическое право на Олимпийские игры — 2024 в Париже саблистке Ольге Харлан.
МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой
  • AFP
  • © Andreas SOLARO

«Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если вы не сможете отобраться в оставшийся период. Делаем это уникальное исключение ещё и из-за продолжающейся ситуации, которая никак не компенсирует квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации», — выложил письмо МОК Гутцайт в социальных сетях.

Украинская саблистка Харлан 27 июля не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Украинку дисквалифицировали.

Ранее стало известно, что Минеев поддержал россиянку Смирнову после скандала на чемпионате мира по фехтованию.

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