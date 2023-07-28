Минеев поддержал россиянку Смирнову после скандала на чемпионате мира по фехтованию

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев поддержал российскую саблистку Анну Смирнову после скандала с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

«Многие уже в курсе ситуации, сложившейся вокруг российской фехтовальщицы Анны Смирновой. Выражаем поддержку нашей спортсменке.

Отметим лишь один нюанс. Выступая на соревнованиях и принимая правила, по которым они проводятся, их нужно соблюдать до конца поединка. Не важно, одержал ты победу или проиграл. Анна это и продемонстрировала», — написал Минеев в Telegram-канале.

Украинская саблистка Ольга Харлан 27 июля не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Украинку дисквалифицировали.

Ранее Станислав Поздняков прокомментировал скандал с Анной Смирновой и Ольгой Харлан.