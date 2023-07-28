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Поздняков: скандал с фехтовальщицей Смирновой показал отношение к России

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) прокомментировал скандал с российской саблисткой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию 2023 года в Милане.
Поздняков: скандал с фехтовальщицей Смирновой показал отношение к России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сейчас нам невольно, но наглядно показали то отношение, с которым предстоит столкнуться абсолютно любому российскому спортсмену на международных соревнованиях после всех отсевов по национальному признаку. Смирнова это испытала на себе, и, к огромному сожалению, такова новая объективная реальность. В ней оправдываются и поощряются любые антироссийские демарши, ну а для всего остального — есть озабоченность, рекомендации и санкции», — написал глава ОКР в своём Telegram-канале.

27 июля Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую саблистку после того, как она не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала.

Ранее Поздняков заявил, что единицы российских спортсменов смогут поехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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