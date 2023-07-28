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Поздняков: российские спортсмены должны быть готовы к международным турнирам

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены должны быть готовы к допуску на международные соревнования.
Поздняков: российские спортсмены должны быть готовы к международным турнирам
  • РИА Новости

«Нам нужно концентрироваться на своей подготовке и своём развитии. Российские спортсмены должны быть готовы к международным турнирам», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

По словам главы ОКР, должны создаться приемлемые условия, чтобы спортсмены из России на равных смогли принять участие в соревнованиях.

«Мы видим хорошие примеры в плавании — мировой рекорд Чикуновой, результаты Колесникова. Это говорит о том, что они готовы, что они в форме», — заявил он.

Ранее Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет создал прецедент из-за решения не приглашать Россию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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