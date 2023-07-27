Поздняков считает, что МОК создал прецедент из-за решения не приглашать Россию на Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) создал прецедент из-за решения не приглашать Россию на Олимпиаду.

«На данный момент скрытая угроза, реальную силу которой нам предстоит узнать только в будущем, в том, что создаётся прецедент, при котором впоследствии ни один спортсмен в мире не может быть уверен, что его законные права будут соблюдаться», — написал Поздняков в Telegram-канале.

В июле появилась информация, что МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Поздняков заявил, что Елена Исинбаева дистанцировалась от организации и её не видели в комитете два года.