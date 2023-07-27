Поздняков сообщил, что Исинбаева два года назад дистанцировалась от ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева дистанцировалась от Олимпийского комитета России (ОКР) и её не видели в организации два года.

«Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Мы её два года не видели», — цитирует Позднякова РИА Новости.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее Поздняков заявил, что организация не может лишить Исинбаеву членства в исполкоме, так как она является членом Международного олимпийского комитета (МОК).