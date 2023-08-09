Мамиашвили не удивится, если у россиян будут измерять размер черепа для допуска к стартам

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал возможный допуск россиян к международным соревнованиям.

«Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе и тебя допустили до соревнований», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Напомним, что россияне выступят на чемпионате мира по борьбе, который пройдёт с 16 по 24 сентября в Белграде, в нейтральном статусе. Турнир будет отборочным на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что на Украине призывают отменить рукопожатия на турнирах с россиянами.