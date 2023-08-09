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На Украине призывают отменить рукопожатия на турнирах с россиянами

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Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины призывает международные федерации отменить рукопожатия на турнирах, где выступают украинские, российские или белорусские спортсмены.
На Украине призывают отменить рукопожатия на турнирах с россиянами
  • Gettyimages.ru

«Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — говорится в заявлении.

Украинская саблистка Ольга Харлан 27 июля отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к украинке, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет выдал Харлан автоматическое право выступить на Олимпиаде-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию.

Ранее Украина потребовала отставки судьи, наказавшего саблистку Харлан.

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