На Украине призывают отменить рукопожатия на турнирах с россиянами

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины призывает международные федерации отменить рукопожатия на турнирах, где выступают украинские, российские или белорусские спортсмены.

«Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — говорится в заявлении.

Украинская саблистка Ольга Харлан 27 июля отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к украинке, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет выдал Харлан автоматическое право выступить на Олимпиаде-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию.

Ранее Украина потребовала отставки судьи, наказавшего саблистку Харлан.