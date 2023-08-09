«Вызывает изумление»: журналистам на ЧМ по лёгкой атлетике запретят демонстрировать принадлежность к своей стране

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште журналистам запретят появляться в рабочих зонах в одежде с национальной символикой, сообщили в пресс-службе World Athletics. В случае нарушения правила их могут попросить снять предметы гардероба. Не распространяется оно только на специалистов, отвечающих за взаимодействие с прессой в сборных. По мнению Иоланды Чен и Ольги Богословской, организаторам будет непросто обращаться с такой просьбой к репортёрам из США и с Украины. Владимир Гомельский признался, что на крупных турнирах никогда не скрывал, какую страну представляет, а Дмитрий Губерниев счёл нововведение бессмысленным.

«Ношение футболок национальной команды неуместно»

Чуть больше чем за месяц до начала чемпионата мира по лёгкой атлетике в Будапеште World Athletics сообщила о введении неожиданного правила поведения на турнире. Причём речь вовсе не о спортсменах или болельщиках, а о журналистах. В организации заявили, что им будет запрещено посещать пресс-конференции и микст-зоны в одежде с государственной символикой.

«Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведённых для СМИ зонах на спортивных аренах», — цитирует представительницу федерации ТАСС.

По её словам, им будет предложено снять такую амуницию. Что произойдёт в случае отказа, не сообщается. Разрешено оставлять на себе соответствующие предметы гардероба исключительно представителям сборных по связям с прессой.

Что касается других ограничений, пока известно только о логичном запрете на употребление алкоголя в рабочих зонах. Любой человек, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, незамедлительно будет лишён аккредитации и выведен ха пределы рабочей зоны.

Полный список правил WA должна прислать всем журналистам до начала первенства. Отрадно, что получат возможность освещать его с места событий отечественные коллеги, несмотря на требование, согласно регламенту, аккредитоваться через национальные ассоциации и недопуск российских атлетов. Представители СМИ из нашей страны, которые давно трудятся в лёгкой атлетике, получили предложение аккредитоваться на ЧМ-2023 ещё в январе. Смогут они поехать и на Олимпийские игры — 2024 в Париже. В мае оргкомитет официально уведомил ОКР об одобрении соответствующей заявки.

«Всё закончится иском к World Athletics и судом»

По мнению чемпионок мира Иоланды Чен и Ольги Богословской, которые после завершения карьеры в качестве комментаторов отработали на множестве крупных турниров, изменения в правилах вызывают большие вопросы. Чен заявила, что в какой-то мере они оправданны хотя бы потому, что само явление олимпизма исторически приравнивалось к нейтральности: соперничать между собой в первую очередь должны были не представители государств, а атлеты. Под стать им обязаны вести себя СМИ.

«Поскольку они освещают соревнования, не должны быть предвзятыми, не имеют права болеть за соотечественников или надевать национальную символику», — объяснила она.

В свою очередь, Богословская призвала относиться к произошедшему как к забавному факту. Она считает, что в WA сами не знают, какие правила придумать.

«Одно дело — принять ограничение, а другое — сделать так, чтобы оно реально работало. Мне будет интересно посмотреть, как попросят снять футболки с надписью USA корреспондентов из США, тем более они частенько их надевают. Думаю, всё закончится иском к WA и судом», — предположила она.

Чен же не исключила схожий конфликт с украинцами, ведь на предложение снять с себя одежду с национальной символикой они наверняка ответят жёстким отказом.

«В реальности это трудновыполнимо. Мы прекрасно понимаем, что представители СМИ приезжают из всех стран в экипировке. Как можно себе представить реализацию подобного запрета? Можно требовать от журналистов снять какую-то одежду, но писать о своих они всё равно будут в положительном ключе. Пока я не понимаю, зачем это нужно», — добавила Иоланда.

Богословская же объяснила вердикт WA желанием перестраховаться от крупных скандалов. По её предположению, даже если отечественные корреспонденты не приедут на ЧМ, на политические жесты способны пойти их коллеги, поддерживающие Россию.

«Нет сомнений, это принято с оглядкой на нынешнюю обстановку. Раньше почему-то подобное в голову никому не приходило. Но как можно пунктами в правилах вычеркнуть жизнь? Пусть лучше WA разбирается в своих профессиональных проблемах — например, решит, что делать с такими спортсменами, как Кастер Семеня с повышенным уровнем тестостерона», — призвала она.

А вот Чен, наоборот, не верит, что спорное правило введено целенаправленно на отечественных журналистов. Она заявила, что те с большой долей вероятности вовсе не поедут в Будапешт, как и атлеты, а запрет нацелен на тех, кто непосредственно примет участие в турнире.

«Никогда не скрывал причастности к России»

Известные спортивные журналисты, работающие в других видах и освещавшие множество крупных стартов, в том числе Олимпиад, тоже отнеслись к вердикту WA настороженно. Так, Дмитрий Губерниев признался, что ему всегда было всё равно, что надевать на соревнованиях.

«Мне нет никакого дела до того, что разрешат носить, а что нет на ЧМ. Считаю, подобные запреты не несут в себе особенного смысла. Мне, например, абсолютно наплевать, что надевать. Я могу прийти на стадион в белой, зелёной или же серо-бело-малиновой майке. Главное сейчас, чтобы наши спортсмены имели возможность там выступать, а представители СМИ — работать», — объяснил Губерниев.

А баскетбольный комментатор Владимир Гомельский признался, что не только никогда не старался сохранять нейтральность, когда получал назначения на матчи отечественных клубов и сборных, но и намеренно подчёркивал принадлежность к стране.

«Её символика на форме во время крупных международных соревнований глубоко укоренилась в моей психике. Никогда не скрывал причастности к России. Ведь на ОИ представляют её не только атлеты, но и журналисты. Поэтому запрет вызывает у меня изумление своим идиотизмом. Понимаю, что это передача в нашу сторону», — подчеркнул Гомельский.

При этом он, как и Богословская с Чен, назвал введённые ограничения практически нереализуемыми на практике. В качестве примера он привёл чемпионат мира по футболу в России, куда коллеги из Мексики приехали не просто в футболках любимой сборной, но и в сомбреро. Скрывать свою национальность, как правило, никто даже не пытается.

«Несмотря на запреты, родина будет оставаться у всех в сердце. Возможно, некоторые коллеги из США или Великобритании считают иначе. Надевать или нет экипировку с национальной символикой — дело каждого конкретного человека. Главное — что у тебя внутри», — добавил Гомельский.

Наконец, обозреватель RT Елена Вайцеховская сочла вердикт WA «оптимистичным нововведением», поскольку в кои-то веки оно распространяется на всех, а не на представителей отдельных государств, но не слишком логичным. Во-первых, у каждого корреспондента имеется аккредитация с указанием страны, откуда он прибыл. Во-вторых, сложности возникнут с определением разрешённой и запрещённой экипировки.

«Карать ли, допустим, ирландца, который заявится на стадион в зелёной бейсболке и такого же цвета шортах с майкой? Выгонять ли представителя России, если футболка на нём будет синей, шорты — красными, а панама — белого цвета? Ощущение, что в WA судорожно пытаются придумать что-то такое, чтобы показать собственную активность в плане нормализации нынешней ситуации, но не имеют ни малейшего понятия о том, как это может быть реализовано. Ну, чтобы не смеялись. Провокативных действий, подозреваю, будет немало. Так человеческая природа устроена: когда в обиход вводится дурацкое правило, все начинают искать способ его нарушить», — дала свой прогноз Вайцеховская.