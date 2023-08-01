World Athletics сохранил недопуск российских спортсменов к соревнованиям
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«Мы были предельно ясны. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остаётся прежним», — приводит слова Коу L'Equipe.
Глава World Athletics заявлял, что организация сформулирует условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено.
«Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. Если в свете всего происходящего нам придётся изменить решение, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить «нет» навсегда. Но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась, она даже хуже. Вот на чём мы остановились», — сказал он.
В марте совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), но продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики не получила приглашения на конгресс World Athletics.