На чемпионате мира по лёгкой атлетике всем журналистам запретят ношение одежды с флагами
- Gettyimages.ru
- © Chris Ryan
«Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведённых для работы зонах на спортивных аренах», — цитирует представителя пресс-службы World Athletics ТАСС.
Также подчёркивается, что запрещается употребление алкоголя в рабочих зонах.
«Любой представитель СМИ, обнаруженный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет лишён аккредитации и выведен за пределы рабочей зоны», — рассказали в ассоциации.
Первенство планеты пройдёт в столице Венгрии с 19 по 27 августа. Российские журналисты получили разрешение работать на соревнованиях. Отечественные спортсмены не допущены до стартов из-за ситуации на Украине.
Ранее Мария Ласицкене заявила, что сейчас нужно тренироваться ради результата и любви к лёгкой атлетике.