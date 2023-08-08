На чемпионате мира по лёгкой атлетике всем журналистам запретят ношение одежды с флагами

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла ряд новых правил поведения аккредитованных представителей СМИ на чемпионате мира 2023 года в Будапеште.

«Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведённых для работы зонах на спортивных аренах», — цитирует представителя пресс-службы World Athletics ТАСС.

Также подчёркивается, что запрещается употребление алкоголя в рабочих зонах.

«Любой представитель СМИ, обнаруженный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет лишён аккредитации и выведен за пределы рабочей зоны», — рассказали в ассоциации.

Первенство планеты пройдёт в столице Венгрии с 19 по 27 августа. Российские журналисты получили разрешение работать на соревнованиях. Отечественные спортсмены не допущены до стартов из-за ситуации на Украине.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что сейчас нужно тренироваться ради результата и любви к лёгкой атлетике.