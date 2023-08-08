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Шубенков — о совместных соревнованиях: призовые россиян теперь уезжают в Белоруссию

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков считает, что российским спортсменам интересно состязаться с белорусскими атлетами.
Шубенков — о совместных соревнованиях: призовые россиян теперь уезжают в Белоруссию
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Очень хорошо, что призовые, которые положены россиянам, теперь уезжают в братскую республику. Ибо нефиг, надо лучше работать. Я только за», — заявил Шубенков в эфире телеканала «Россия 24».

Двукратный чемпион Европы подчеркнул, что в допуске белорусов на российские старты только плюсы.

«Максимально молодцы — и все, кто придумал так сделать, и молодцы белорусы, что к нам приезжают, молодцы, что на свои старты разрешили приезжать. Это отлично. Очень хорошо. Хорошо, что вовремя подсуетились, организовали», — добавил 32-летний спортсмен.

Шубенков занял третье место на чемпионате России 2023 года в Челябинске. Он проиграл белорусу Виталию Парахонько и россиянину Анатолию Киселёву.

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