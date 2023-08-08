Шубенков — о совместных соревнованиях: призовые россиян теперь уезжают в Белоруссию
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Очень хорошо, что призовые, которые положены россиянам, теперь уезжают в братскую республику. Ибо нефиг, надо лучше работать. Я только за», — заявил Шубенков в эфире телеканала «Россия 24».
Двукратный чемпион Европы подчеркнул, что в допуске белорусов на российские старты только плюсы.
«Максимально молодцы — и все, кто придумал так сделать, и молодцы белорусы, что к нам приезжают, молодцы, что на свои старты разрешили приезжать. Это отлично. Очень хорошо. Хорошо, что вовремя подсуетились, организовали», — добавил 32-летний спортсмен.
Шубенков занял третье место на чемпионате России 2023 года в Челябинске. Он проиграл белорусу Виталию Парахонько и россиянину Анатолию Киселёву.