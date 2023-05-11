МОК одобрил аккредитации российских журналистов на ОИ-2024
- AFP
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Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на официальное письмо МОК в адрес телеканала.
Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Томас Бах заявил, что МОК прилагает все усилия для возвращения россиян на соревнования.