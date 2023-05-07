Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что организация работает над возвращением россиян и белорусов к турнирам.

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований, и мы очень надеемся, что эта миссия будет выполнена на ранее установленных условиях, чтобы спортсмены могли соревноваться в нейтральном статусе. Мы хотим объединить весь мир на Олимпийских играх в Париже», — цитирует Баха «Синьхуа».

Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские велосипедисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.