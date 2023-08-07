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Белорусская бегунья Тимановская получила право выступать за Польшу

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила право выступать за Польшу.
Белорусская бегунья Тимановская получила право выступать за Польшу
  • Gettyimages.ru

Комиссия Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics согласилась отменить трёхлетний карантин начиная с даты подачи заявки (12 июня 2023 года), потому что спортсменка последний раз представляла Беларусь 30 июля 2021 года на Олимпийских играх в Токио, цитирует письмо World Athletics Reuters.

Легкоатлетка также написала в соцсетях, что с 6 августа сможет представлять польскую команду и, вероятно, поедет на чемпионат мира в Будапеште.

Спортсменка летом 2021 года на Олимпийских играх в Токио публично выразила недовольство тем, что её задействовали в эстафете 4 × 400 м, из-за чего белорусские власти решили вывезти её из Токио. После скандала спортсменка получила польскую гуманитарную визу.

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев заявил, что, скорее всего, в организации не будут готовы платить Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) компенсацию за подготовку Софьи Самоделкиной.

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