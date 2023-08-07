В Казахстане заявили, что не будут готовы платить компенсацию за подготовку Самоделкиной

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев заявил, что, скорее всего, в организации не будут готовы платить Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) компенсацию за подготовку Софьи Самоделкиной.

«Паспорт она действительно получила. Её никто в сборную не зачислял, в любом случае мы будем ждать открепления от Российской Федерации. Я не думаю, что мы будем готовы возместить какую-то сумму за подготовку Самоделкиной в России», — цитирует Бесбаева РИА Новости.

По информации СМИ, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала.

Самоделкина тренировалась под руководством Светланы Соколовской. Она владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что запрос на переход Самоделкиной в Казахстан рассмотрят не раньше декабря.